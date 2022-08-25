Экс-сенатор США назвал желание Зеленского вернуть Крым абсурдным и глупым

Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк назвал желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым абсурдным и "невероятно глупым".

По мнению политика, сейчас возникают противоречия между очень коррумпированным правительством в Киеве, а Зеленский — "худший лидер в мире", которого выбрали ради мира, а он предал свой народ и "привёл страну к разрушению".