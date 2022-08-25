Spiegel: в Интернациональном легионе ВСУ наёмников заставляли грабить магазины

Командование Интернационального легиона Украины часто злоупотребляет собственной властью. Наёмников вынуждают заниматься мародёрством и торговать оружием.

Многие иностранные боевики готовы присоединятся к ВСУ даже нарушая законы своей страны. Но командиры украинской армии относится к ним как к расходному материалу, пришли к выводу аналитики немецкого издания Der Spiegel.

Авторы статьи пообщались с несколькими наёмниками и те заверили, что украинских командиров больше волнует собственное обогащение, а не победа на поле боя.

"Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности. Было ощущение, что мы его грабим", — рассказал журналистам газеты гражданин Кубы, вернувшийся с Украины. «Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, которые и так пострадали», - вторит ему французский военнослужащий.

Также наёмники Интернационального легиона считаются в Незалежной пушечным мясом, пояснил изданию один из американских солдат. По его словам, после начала обстрела со стороны ВС РФ бывшие товарищи бросили иностранцев умирать.

"Мы буквально остались позади, и они не хотели нас эвакуировать. Итог: четверо погибших, несколько раненых и пленный", — добавил наёмник.