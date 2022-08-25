Для Вашингтона нет никаких оправданий за поставки Украине оружия и вовлечения страны в затяжной конфликт, заявил сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
Политик подчеркнул: то, что Вашингтон накачивает Киев оружием, не имеет логического оправдания. При этом Блэк отметил, что, возможно, не всё финансирование попадает в руки киевского режима.
"Соединённым Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием или за вовлечение", — пояснил экс-сенатор РИА Новости. — Я думаю, что значительная часть этих средств осядет на счетах в швейцарских банках. Некоторые средства будут на счетах украинских олигархов, а другая — на счетах детей и родственников американских сенаторов".
По мнению политика, наживаться на этом конфликте могут все: от киевской элиты до американских чиновников.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.