Экс-сенатор США Блэк: СБУ может пытаться спровоцировать Россию убийством Дугиной

Служба безопасности Украины может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, считает бывший американский сенатор Ричард Блэк.

Он заявил, что не сомневается в причастности к убийству Дугиной украинских спецслужб, а также добавил, что сам находится в списке людей, обвинённых Киевом в "пророссийской пропаганде".