Служба безопасности Украины может пытаться спровоцировать российские власти на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства Дарьи Дугиной, считает бывший американский сенатор Ричард Блэк.
Он заявил, что не сомневается в причастности к убийству Дугиной украинских спецслужб, а также добавил, что сам находится в списке людей, обвинённых Киевом в "пророссийской пропаганде".
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.