Лишь небольшая группа американских политиков объективно смотрит на украинский конфликт. Об этом заявил экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.
В интервью РИА Новости он подчеркнул: Североатлантический альянс пытается убедить весь мир в том, что бои на Украине начались только в феврале. По мнению политика, их спланировали ещё до 2014 года.
"Американцы не знают, что Украина проигрывает боевые действия", — сказал экс-сенатор.
Он также добавил, что бывший американский президент Барак Обама добивался более резких шагов США на Украине. Как пояснил Блэк, сегодняшние разрушения и кровопролитие — следствие агрессивных действий НАТО.
Политик считает, что именно Штаты после государственного переворота на Украине в 2014 году повлияли на формирование действующего "марионеточного правительства", которое настроено против РФ и русскоязычного населения.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.