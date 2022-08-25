Экс-сенатор Блэк: американцы не знают, что Украина проигрывает в боях

Лишь небольшая группа американских политиков объективно смотрит на украинский конфликт. Об этом заявил экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: Североатлантический альянс пытается убедить весь мир в том, что бои на Украине начались только в феврале. По мнению политика, их спланировали ещё до 2014 года.

"Американцы не знают, что Украина проигрывает боевые действия", — сказал экс-сенатор.

Он также добавил, что бывший американский президент Барак Обама добивался более резких шагов США на Украине. Как пояснил Блэк, сегодняшние разрушения и кровопролитие — следствие агрессивных действий НАТО.

Политик считает, что именно Штаты после государственного переворота на Украине в 2014 году повлияли на формирование действующего "марионеточного правительства", которое настроено против РФ и русскоязычного населения.