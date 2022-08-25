Пётр Акопов: в Германии убеждены, что Европа сильнее России

Руководство киевского режима всячески демонстрирует свои западным кураторам, что до сих пор верит в победу. США и Европа должны не сомневаться в своих возможностях нанести максимальный урон российской армии руками ВСУ и западным оружием. Об этом заявил политический обозреватель Пётр Акопов в материале для РИА Новости.

Однако действия Киева создают замкнутый круг: президент Владимир Зеленский убеждает Запад в скорой победе, а Запад пытается подбодрить украинского лидера.

"И все вместе они конструируют параллельную, вымышленную реальность, в которой можно победить Россию, а в итоге просто работают на эскалацию конфликта", — отметил аналитик.

Западным странам необходимо снять с себя ответственность за Вторую мировую войну и выставить Россию в качестве главной "угрозы" всему миру. Поздравляя Украину с Днём независимости, канцлер ФРГ Олаф Шольц снова поднял тему русского империализма и заявил, что Германия выступает на стороне Украины.

"Поэтому в июне мы сказали да, Украина занимает прочное место в Европе и именно как член ЕС. Европа, объединенная свободой и демократией, намного сильнее отсталого российского империализма", — указал он.

По мнению Акопова, выражая свою поддержку мифу о русской угрозе свободе и безопасности, Европа сама загоняет себя в исторический тупик.