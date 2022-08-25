Депутат бундестага Шмидт: украинские беженцы — вызов немецкому обществу

Большое количество украинских беженцев в ФРГ — это настоящий вызов для немецкого общества. Такое мнение выразил депутат бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, Европа с тревогой вспоминает о "миграционном хаосе", который наблюдался в 2015 году. Он добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает заявлять о необходимости оказывать поддержку населению Украины, игнорируя внутренние проблемы ФРГ, такие как инфляция и неопределённость с газовыми поставками в зимний сезон.

"Обустройство такого количества беженцев является настоящим вызовом для немецкого общества", — отметил Шмидт в интервью РИА Новости.

Как пояснил политик, после начала российской спецоперации уже около миллиона граждан Украины нашли временное жилище в Германии. Кроме того, он подчеркнул, что "украинские" студенты из Африки и Ближнего Востока, прикрываясь бегством от конфликта, тоже приезжают в страну.

При этом в ФРГ практически не осталось помещений для аренды в связи с наплывом иностранцев, заключил Шмидт.