Бельгийский юноша смог облететь земной шар всего за пять месяцев. Школьника признали самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие на легкомоторном самолёте.
Мак Резерфорд вырос в семье авиаторов. Все близкие 17-летнего молодого человека, включая бабушку, самостоятельно пилотируют самолёты, пишет портал РЕН ТВ.
За время своего путешествия Мак побывал в 52 странах на пяти континентах. Сообщается, что подростка признали рекордсменом и его имя появится на страницах Книги рекордов Гиннеса.
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