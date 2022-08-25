Школьник из Бельгии облетел Землю за штурвалом самолёта всего за пять месяцев

Бельгийский юноша смог облететь земной шар всего за пять месяцев. Школьника признали самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие на легкомоторном самолёте.

Мак Резерфорд вырос в семье авиаторов. Все близкие 17-летнего молодого человека, включая бабушку, самостоятельно пилотируют самолёты, пишет портал РЕН ТВ.

За время своего путешествия Мак побывал в 52 странах на пяти континентах. Сообщается, что подростка признали рекордсменом и его имя появится на страницах Книги рекордов Гиннеса.