Газопровод "Северный поток-2" может никогда не начать работать в связи со сложной геополитической ситуацией. Такое мнение выразил депутат бундестага Тимон Греммельс.
В беседе с "Известиями" он отметил, что сегодня Берлин не рассматривает возможность запуска "Северного потока-2" из-за продолжающегося конфликта на Украине.
"Возможно, он не заработает никогда", — сказал политик.
Помимо этого, депутат обратил внимание на то, что немецкие политики из федерального правительства не обсуждают вопросы, связанные с демонтажными работами.
На саммите "Крымская платформа" президент Польши Анджей Дуда призвал уничтожить "Северный поток-2" с помощью демонтажа. Он порекомендовал европейским лидерам прекратить вести бизнес с Москвой.
Эксперт по энергетике Сергей Пикин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление Варшавы, сообщил, что запуск газопровода станет политическим проигрышем для Польши и Украины.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.