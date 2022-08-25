Депутат бундестага Греммельс допустил полную заморозку "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" может никогда не начать работать в связи со сложной геополитической ситуацией. Такое мнение выразил депутат бундестага Тимон Греммельс.

В беседе с "Известиями" он отметил, что сегодня Берлин не рассматривает возможность запуска "Северного потока-2" из-за продолжающегося конфликта на Украине.

"Возможно, он не заработает никогда", — сказал политик.

Помимо этого, депутат обратил внимание на то, что немецкие политики из федерального правительства не обсуждают вопросы, связанные с демонтажными работами.

На саммите "Крымская платформа" президент Польши Анджей Дуда призвал уничтожить "Северный поток-2" с помощью демонтажа. Он порекомендовал европейским лидерам прекратить вести бизнес с Москвой.

Эксперт по энергетике Сергей Пикин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление Варшавы, сообщил, что запуск газопровода станет политическим проигрышем для Польши и Украины.