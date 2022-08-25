Полянский: треть выступления Зеленского на Совбезе ООН пропала из-за помех

На заседании Совбеза Организации Объединённых Наций не удалось услышать часть выступления украинского президента Владимира Зеленского из-за технических неполадок. Об этом заявил первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, трудности также возникли с переводом слов главы Украины.

"Подкачало качество связи — добрую треть сказанного из-за помех и треска разобрать было невозможно", — отметил дипломат.

Он добавил, что на заседаниях Совбеза ООН руководителей государств обычно не приглашают выступать по видеосвязи. Полянский убеждён: онлайн-встреча Запада с "украинским подопечным" не привела ни к каким результатам.

Ранее в ООН организовали голосование, в ходе которого страны решали, возможно ли участие Зеленского в работе в формате видеосвязи. В итоге 13 государств поддержали удалённое выступление украинского президента, РФ проголосовала против, а КНР воздержалась.