Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Каван уверен, что любые рассуждения о войне с Россией смехотворны, а реальную опасность несут поставки оружия Киеву.
По словам дипломата, помощь киевскому режиму очень дорого обходится Чехии и чешским гражданам.
"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия придет к нам. Это прямо-таки дурная шутка", — заявил Каван в интервью Radio Universum.
Правительству в Праге стоит опасаться очередного роста цен и пустых военных складов. Экс-глава МИД отметил, что и то, и другое произошло из-за бесконтрольной отправки вооружения на Украину.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.