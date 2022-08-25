Бывший глава МИД Чехии Ян Каван рассмеялся на вопрос о возможной войне с Россией

Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Каван уверен, что любые рассуждения о войне с Россией смехотворны, а реальную опасность несут поставки оружия Киеву.

По словам дипломата, помощь киевскому режиму очень дорого обходится Чехии и чешским гражданам.

"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия придет к нам. Это прямо-таки дурная шутка", — заявил Каван в интервью Radio Universum.

Правительству в Праге стоит опасаться очередного роста цен и пустых военных складов. Экс-глава МИД отметил, что и то, и другое произошло из-за бесконтрольной отправки вооружения на Украину.