Кадровый военнослужащий из Новой Зеландии, капрал Доминик Абелен отправился на Украину, не сообщив об этом командованию, чем нарушил закон.
Как заявило новозеландское военное ведомство (NZDF), о каждой своей международной поездке военнообязанные должны информировать Министерство обороны страны. К тому же для посещения некоторых стран, в том числе Украины, солдатам Новой Зеландии требуется специальное разрешение.
В NZDF уточнили, что Абелен такое разрешение получать не стал.
Также ведомство проводит расследование, был ли погибший единственным новозеландским наёмником в ВСУ.
"Соответствующее разрешение не получал ни один военнослужащий ВС страны", — подчеркнули в Минобороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.