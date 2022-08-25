Погибший на Украине наёмник из Новой Зеландии нарушил законы своей страны

Кадровый военнослужащий из Новой Зеландии, капрал Доминик Абелен отправился на Украину, не сообщив об этом командованию, чем нарушил закон.

Как заявило новозеландское военное ведомство (NZDF), о каждой своей международной поездке военнообязанные должны информировать Министерство обороны страны. К тому же для посещения некоторых стран, в том числе Украины, солдатам Новой Зеландии требуется специальное разрешение.

В NZDF уточнили, что Абелен такое разрешение получать не стал.

Также ведомство проводит расследование, был ли погибший единственным новозеландским наёмником в ВСУ.

"Соответствующее разрешение не получал ни один военнослужащий ВС страны", — подчеркнули в Минобороны.