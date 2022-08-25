Каван: заявления о войне России и Чехии смехотворны, но помощь Киеву опасна

Бывший руководитель МИД Чехии и экс-председатель Генеральной ассамблеи ООН Ян Каван высмеял заявление о возможной войне с Россией.

В эфире Radio Universum он отметил, что главная угроза для Чехии — это продолжение поставок военной техники Украине. По его мнению, если Прага будет и дальше поддерживать ВСУ, то столкнётся с экономическим кризисом и снижением уровня жизни.

"Считаю смехотворными теории о том, что армия РФ в случае успеха пройдёт через Украину в Приднестровье, а затем через Словакию к нам", — сказал Каван.

Он назвал такие заявления "дурной шуткой". Как пояснил дипломат, стране вряд ли угрожает реальная военная опасность.

При этом Каван подчеркнул: практически все чешские склады опустошены в связи с затянувшимся украинским конфликтом. Прага не сможет выстроить собственную оборону в случае необходимости, заключил экс-глава МИД Чехии.