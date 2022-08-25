На 25 августа запланировано проведение внеочередного заседания Совета Государственной Думы РФ, рассказали в пресс-службе парламента.

"Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15:00", — гласит сообщение.

Депутаты обсудят угрозы, возникающие из-за постоянных атак украинских боевиков на Запорожскую АЭС.

Ранее глава парламентской партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявлял, что принятое Советом Госдумы заявление планируется направить в ООН.

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