Пентагон: США изучают возможность передачи истребителей Украине

Американские власти ищут возможности для передачи истребителей Украине. Об этом сообщил замглавы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол.

На брифинге в Пентагоне он отметил, что Штаты ещё не приняли окончательное решение по поводу поставок военных самолётов.

"Истребители остаются на рассмотрении, решение на этот счёт ещё не утверждено", — пояснил Кол.

По его словам, Вашингтон пытается убедить Киев в том, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) в ходе боевых действий нужно применять истребители, которые уже имеются у них в распоряжении. Он также подчеркнул: Пентагон может передать ВСУ самолёты четвёртого поколения лишь через несколько лет.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США и ЕС столкнутся с тяжёлыми последствиями, если продолжат вести геополитическое противостояние с РФ и затягивать украинский конфликт.