В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у домашней собаки. Ранее заболевание диагностировали у хозяина питомца.

Бразильские медики провели тест и выявили у животного тот же вирус.

Согласно информации, хозяин собаки заболел 3 августа, а у животного симптомы проявись спустя 10 дней, что соответствует инкубационному периоду заболевания.