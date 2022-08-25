В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у домашней собаки. Ранее заболевание диагностировали у хозяина питомца.
Бразильские медики провели тест и выявили у животного тот же вирус.
Согласно информации, хозяин собаки заболел 3 августа, а у животного симптомы проявись спустя 10 дней, что соответствует инкубационному периоду заболевания.
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