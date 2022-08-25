Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе угрожает не только региональной, но и мировой безопасности, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
"Это соглашение не сможет ограничить возможности Ирана в долгосрочной перспективе, а скорее, нанесёт ущерб глобальной и региональной безопасности", — заявил министр.
Он также отметил, что Израиль продолжит наращивать свой военный потенциал для сдерживания Тегерана. Как сообщил министр, он намерен направиться с визитом в США, а после в Японию, чтобы обсудить свои опасения.
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