В Минобороны Израиля сочли восстановление СВПД угрозой для региона и мира

Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе угрожает не только региональной, но и мировой безопасности, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

"Это соглашение не сможет ограничить возможности Ирана в долгосрочной перспективе, а скорее, нанесёт ущерб глобальной и региональной безопасности", — заявил министр.

Он также отметил, что Израиль продолжит наращивать свой военный потенциал для сдерживания Тегерана. Как сообщил министр, он намерен направиться с визитом в США, а после в Японию, чтобы обсудить свои опасения.