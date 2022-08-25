Mitsubishi Corporation намерена участвовать в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору
Ожидается, что официальный ответ от японских представителей последует в ближайшее время, пишет газета "Никкэй".
"Компания Mitsubishi Corporation приняла решение 25 августа оповестить о своём участии в новом операторе проекта "Сахалин-2" на российском Дальнем Востоке. Компания Mitsui & Co. также приняла решение придерживаться курса на оповещение по своему участию", — говорится в статье.
Согласно информации, прежде, чем дать положительный ответ, японские компании намерены детально проанализировать условия российской стороны.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.