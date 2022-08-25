Японская Mitsubishi рассчитывает остаться в проекте "Сахалин-2"

Mitsubishi Corporation намерена участвовать в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору

Ожидается, что официальный ответ от японских представителей последует в ближайшее время, пишет газета "Никкэй".

"Компания Mitsubishi Corporation приняла решение 25 августа оповестить о своём участии в новом операторе проекта "Сахалин-2" на российском Дальнем Востоке. Компания Mitsui & Co. также приняла решение придерживаться курса на оповещение по своему участию", — говорится в статье.

Согласно информации, прежде, чем дать положительный ответ, японские компании намерены детально проанализировать условия российской стороны.