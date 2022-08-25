Предложение французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат Североатлантического альянса на Украину перечит интересам Парижа, заявил обозреватель Арно Флорак.
"Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул эксперт в статье для Boulevard Voltaire.
По словам аналитика, это бы стало для России и мира не двусмысленным сигналом о позиции Парижа, что в корне противоречит интересам Франции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.