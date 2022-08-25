BV: французы раскритиковали идею генерала НАТО отправить войска на Украину

Предложение французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат Североатлантического альянса на Украину перечит интересам Парижа, заявил обозреватель Арно Флорак.

"Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул эксперт в статье для Boulevard Voltaire.

По словам аналитика, это бы стало для России и мира не двусмысленным сигналом о позиции Парижа, что в корне противоречит интересам Франции.