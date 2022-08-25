IKEA планирует вернуться в Россию через некоторое время

IKEA намерена вернуться на российские рынки в течение двух лет. Компания изменила решение о продаже бизнеса.

Крупная компания рассчитывает вернуться после снятия санкций против России, сообщил источник ТАСС.

Ранее в компании заявляли, что IKEA навсегда уходит с российского рынка закрывает и продаёт заводы.