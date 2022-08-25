IKEA намерена вернуться на российские рынки в течение двух лет. Компания изменила решение о продаже бизнеса.
Крупная компания рассчитывает вернуться после снятия санкций против России, сообщил источник ТАСС.
Ранее в компании заявляли, что IKEA навсегда уходит с российского рынка закрывает и продаёт заводы.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.