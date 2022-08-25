Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил штатного кадрового дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В том числе речь идёт об Армении и Азербайджану.
"В этом качестве он будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях в этот критический период", — говорится в письменном заявлении Блинкена. — США привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта".
Как подчеркнул Блинкен, Рикер способен продуктивно взаимодействовать с партнёрами США и помочь урегулированию возникших конфликтов.
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