Блинкен назначил дипломата Рикера советником по переговорам на Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил штатного кадрового дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В том числе речь идёт об Армении и Азербайджану.

"В этом качестве он будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях в этот критический период", — говорится в письменном заявлении Блинкена. — США привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта".

Как подчеркнул Блинкен, Рикер способен продуктивно взаимодействовать с партнёрами США и помочь урегулированию возникших конфликтов.