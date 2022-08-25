В Белом доме сообщили, что Байден пока не планирует посещать Киев

Президент США Джо Байден в данный момент не планирует посещать Киев для переговоров лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Незалежной неоднократно "зазывал" своего американского коллегу.

"Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке", — сообщил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Однако известно, что Байден планирует позвонить Зеленскому 25 августа и рассказать ему о ходе оказания военной помощи Незалежной.