Президент США Джо Байден в данный момент не планирует посещать Киев для переговоров лидером Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Незалежной неоднократно "зазывал" своего американского коллегу.
"Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке", — сообщил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Однако известно, что Байден планирует позвонить Зеленскому 25 августа и рассказать ему о ходе оказания военной помощи Незалежной.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.