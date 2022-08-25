Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии встретятся в четверг в Хельсинки. На переговорах речь пойдёт о партнёрстве в сфере безопасности и вступлении в стран в Североатлантический альянс финнов и шведов.
"Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает новые возможности для углубления отношений между северными странами. Очень важно, чтобы мы держались вместе в эти непредсказуемые времена, поскольку это укрепляет стабильность в Северной Европе", — говорится в заявлении финских политиков.
Кроме того, министры планируют обсудить закупку финнами истребителей F-35, а также вопросы сотрудничества в финансово-торговой и промышленной теме.
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