Финляндия, Швеция и Норвегия проведут переговоры о вступлению в НАТО

Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии встретятся в четверг в Хельсинки. На переговорах речь пойдёт о партнёрстве в сфере безопасности и вступлении в стран в Североатлантический альянс финнов и шведов.

"Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает новые возможности для углубления отношений между северными странами. Очень важно, чтобы мы держались вместе в эти непредсказуемые времена, поскольку это укрепляет стабильность в Северной Европе", — говорится в заявлении финских политиков.

Кроме того, министры планируют обсудить закупку финнами истребителей F-35, а также вопросы сотрудничества в финансово-торговой и промышленной теме.