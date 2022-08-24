58 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал текст заявления, в котором осуждаются действия РФ на Украине. Его поддержали менее трети членов ООН.

В документе критикуется позиция России и призывается немедленно прекратить боевые действия.

Заявление одобрили США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, а также несколько стран Азии и Латинской Америки. Всего в ООН состоят 193 страны.

Ранее в рамках антироссийских санкций власти Чехии поддержали инициативу запретить россиянам выдавать визы в страны Евросоюза.