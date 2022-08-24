Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал текст заявления, в котором осуждаются действия РФ на Украине. Его поддержали менее трети членов ООН.
В документе критикуется позиция России и призывается немедленно прекратить боевые действия.
Заявление одобрили США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, а также несколько стран Азии и Латинской Америки. Всего в ООН состоят 193 страны.
Ранее в рамках антироссийских санкций власти Чехии поддержали инициативу запретить россиянам выдавать визы в страны Евросоюза.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.