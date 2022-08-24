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Baijiahao: обращение Путина к союзникам РФ вызвало переполох в США

Мир

Китайские аналитики из Baijiahao заявили, что обращение Владимира Путина к союзникам РФ вызвало переполох в США.

Baijiahao: обращение Путина к союзникам РФ вызвало переполох в США

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Армия-2022" заявил, что Россия дорожит отношениями с Латинской Америки, Азией и Африкой. Авторы Baijiahao отметили, что Путин публично объявил о готовности предоставить дружественным РФ странам самые современные виды вооружения. По мнению аналитиков Поднебесной, это вызвало большой резонанс в США.

Так вышло, что многие союзники Москвы имеют плохие отношения с Вашингтоном. Кто-то пострадал от санкций введённых США, а кто-то от военного вмешательства НАТО. Обозреватели предполагают, что если Россия предоставит современное вооружение этим странам, то геополитическая обстановка в мире начнёт меняться.

"Высказывания Путина вызвали бурю негодования в США, так как современное оружие в руках союзников России способно доставить массу неприятностей американцам", — пишут авторы Baijiahao.

Даже если Москва предоставит дружественным странам новое вооружение, это не сделает их сильнее США. Однако Штатам будет гораздо сложнее запугивать и оказывать давление на своих оппонентов. Помимо этого авторы статьи отмечают, что влияние США в мире уже сейчас падает.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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