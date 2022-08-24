Посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий заявил, что сотрудники российского диппредставительства на Кипре получили угрозы в день убийства журналистки Дарьи Дугиной, сообщает EADaily.
"Например, в день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек, который на плохом английском языке с характерным акцентом произнес: "Вы следующие", — сказал Осадчий.
По его словам, украинская диаспора анонсировала крупную демонстрацию перед посольством. Украинцы пригрозили облить здание краской и выбить окна камнями, отметил посол.
Он добавил, что посольство обратилось в кипрскую полицию с просьбой не допустить нарушений порядка на митинге.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко допустил причастность у убийству Дугиной спецслужб Эстонии, которые могли создать коридор для бегства украинки Натальи Вовк из России после совершения преступления.
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