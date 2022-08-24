Российские дипломаты на Кипре получили угрозы в день убийства Дугиной

Посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий заявил, что сотрудники российского диппредставительства на Кипре получили угрозы в день убийства журналистки Дарьи Дугиной, сообщает EADaily.

"Например, в день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек, который на плохом английском языке с характерным акцентом произнес: "Вы следующие", — сказал Осадчий.

По его словам, украинская диаспора анонсировала крупную демонстрацию перед посольством. Украинцы пригрозили облить здание краской и выбить окна камнями, отметил посол.

Он добавил, что посольство обратилось в кипрскую полицию с просьбой не допустить нарушений порядка на митинге.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко допустил причастность у убийству Дугиной спецслужб Эстонии, которые могли создать коридор для бегства украинки Натальи Вовк из России после совершения преступления.