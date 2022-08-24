Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"

Военный 56-ой бригады рассказал своему адвокату об отношении командования ВСУ.

По его словам, военных просто "бросают на мясо", а командиры не участвуют в боевых действиях. Военный ВСУ, общаясь по телефону с адвокатом, заявил, что чаще всего на выезд выезжают только что мобилизованные военные. Он рассказал, что старшим может стать кто угодно, даже если у него нет никакого опыта.

"Тупо первому попавшемуся рацию дают. Человек вчера из военкомата пришёл, сегодня он уже старший. Ну как же так. Группа десять человек выходит, возвращается два", — рассказывает военный.

Он отмечает, что сами командиры сидят далеко от боевых действий "на готовых сумках" и как только происходит прорыв, они убегают. Также командиры "эвакуируют" вещи и военные принадлежности, а не людей. По словам военного, когда они возвращаются в роту и не обнаруживают своих вещей, командиры отвечают:

"Скажи спасибо, что в штанах и футболке стоишь".