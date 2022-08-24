Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях. На территории всей Украины ревёт воздушная тревога.
Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Одна из главных целей военных — уничтожить военные объекты ВСУ на территории Незалежной. В Сети очевидцы публикуют фото и видео прилётов в Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях. Также сообщается, что сигнал воздушной тревоги был в Одесской области.
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