Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях

Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях. На территории всей Украины ревёт воздушная тревога.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Одна из главных целей военных — уничтожить военные объекты ВСУ на территории Незалежной. В Сети очевидцы публикуют фото и видео прилётов в Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях. Также сообщается, что сигнал воздушной тревоги был в Одесской области.