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Экс-разведчик США Риттер: Россия уже одержала победу над Украиной

Мир

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в конфликте на Украине может быть только один победитель, и он уже известен.

Экс-разведчик США Риттер: Россия уже одержала победу над Украиной

Риттер назвал ложными прогнозы о том, что украинский кризис может перерасти в глобальное противостояние. Он убеждён, что США не пойдут на эскалацию даже под угрозой поражения Украины, а оно уже не за горами.

"В украинском кризисе есть только один победитель, и это Россия. Ничто не может изменить эту реальность", — цитирует бывшего военного армии США англоязычная редакция RT.

По словам Риттера, Россия успешно выполняет задачи по демилитаризации и денацификации Украины. РФ достойно выдержала беспрецедентные западные санкции, а попытки Киева и Вашингтона настроить россиян против президента Владимира Путина обернулись провалом. С учётом всего этого Североатлантический альянс не готов пойти на эскалацию, чтобы помешать России победить, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для США Украина не является стратегически важным регионом, поэтому Вашингтон не пойдёт на риск и не станет вмешиваться в украинский конфликт. Риттер добавил, что власти Соединённых Штатов умеют только делать громкие публичные заявления, которые не подтверждаются на практике.

Отставной офицер убеждён, что Пентагон продолжит тратить крупные суммы на военную помощь Украине, которая не в силах победить Россию. Эксперт считает, что после окончания спецоперации Россия сможет потребовать от НАТО изменения системы европейской безопасности и возврата альянса к границам 1997 года.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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