Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил свои поздравления молдавскому народу с 78-ой годовщиной освобождения от фашистов нацистской Германии, а действующий лидер Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости, пишет EADaily.
Так, экс-глава государства отметил, что молдаване являются наследниками победителей и никогда не забудут подвиги своих отцов и дедов.
"Мы — потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю!" — подчеркнул он.
Санду же поздравила киевский режим, который борется "за свободу, независимость и демократию". Также она осудила действия Российской Федерации в отношении Украины, заверив, что "патриоты" Молдавии поддерживают нацистский режим.
"Мы с вами и желаем вам мира и процветания. С Днём независимости, Украина!", — отметила она.
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