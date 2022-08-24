Молдавия: Додон поздравил потомков Победы, а Санду — нацистов Украины

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил свои поздравления молдавскому народу с 78-ой годовщиной освобождения от фашистов нацистской Германии, а действующий лидер Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости, пишет EADaily.

Так, экс-глава государства отметил, что молдаване являются наследниками победителей и никогда не забудут подвиги своих отцов и дедов.

"Мы — потомки победителей, и мы никому не позволим перекроить историю!" — подчеркнул он.

Санду же поздравила киевский режим, который борется "за свободу, независимость и демократию". Также она осудила действия Российской Федерации в отношении Украины, заверив, что "патриоты" Молдавии поддерживают нацистский режим.

"Мы с вами и желаем вам мира и процветания. С Днём независимости, Украина!", — отметила она.