В Волчанске обнаружили расписание смен блокпоста РФ, написанное ребёнком

Украинские националисты, планирующие диверсии, могут использовать для шпионажа в Харьковской области детей. Такой вывод можно сделать из найденного в этом регионе расписания режима работы российского блокпоста, написанное ребёнком.

Как пишет РИА Новости, в одном из вызывавших подозрения домов в Волчанске было найдено расписание смен российского блокпоста. Записи были сделаны детским почерком.

Военные РФ, проводившие проверку, предположили, что дети могли таким образом просто играть, но вот полученной с их помощью информацией вполне могли воспользоваться заинтересованные украинцы.

"Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал командир журналистам агентства.

По его мнению, диверсанты вполне могут использовать в своих преступных целях детей, поскольку те всегда находятся вне подозрений.

Военные обратились с соответствующим вопросом к соседям, которые подтвердили, что записи вёл 13-летний подросток. Сам ребёнок с родителями к этому времени уже покинул город.