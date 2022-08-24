Украинские националисты, планирующие диверсии, могут использовать для шпионажа в Харьковской области детей. Такой вывод можно сделать из найденного в этом регионе расписания режима работы российского блокпоста, написанное ребёнком.
Как пишет РИА Новости, в одном из вызывавших подозрения домов в Волчанске было найдено расписание смен российского блокпоста. Записи были сделаны детским почерком.
Военные РФ, проводившие проверку, предположили, что дети могли таким образом просто играть, но вот полученной с их помощью информацией вполне могли воспользоваться заинтересованные украинцы.
"Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сказал командир журналистам агентства.
По его мнению, диверсанты вполне могут использовать в своих преступных целях детей, поскольку те всегда находятся вне подозрений.
Военные обратились с соответствующим вопросом к соседям, которые подтвердили, что записи вёл 13-летний подросток. Сам ребёнок с родителями к этому времени уже покинул город.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.