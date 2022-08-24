Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин распорядился передать по десять тысяч рублей родителям учеников, которые старше шести и младше 18 лет. При этом граждане должны проживать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей или законных представителей", — написали на официальном сайте Кремля.

Известно, что в прошлом году президент поручил отправить по десять тысяч рублей российским гражданам, дети которых являются школьниками.