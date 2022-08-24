Офис Зеленского составил смету контрнаступления и ждет денег

Советник главы Офиса президента Украины объяснил, почему, несмотря на множество анонсов, ВСУ до сих пор не начали контрнаступление ни на одном из направлений. Все просто — нет денег.

Сколько их нужно, по словам Михаила Подоляка, на Банковой подсчитали. Получилось, что более более полумиллиарда долларов.

"Деньги нужны, чтобы купить 50-60 "Хаймарсов" и полторы тысячи ракет к ним, ведь нам предстоит не только наступать, но и проводить деблокаду. Полностью разрушать инфраструктурное, тыловое и логистическое обеспечение русских. А это возможно исключительно определенными ракетами определенной дальности", — сказал он в эфире ТК "Дом".

Как считали предстоящие затраты, Подоляк тоже рассказал:

один "Хаймарс" — $4,6 млн, надо минимум штук 50-60;

цена одной ракеты — $120-150 тысяч, их надо "хотя бы" полторы тысячи;

итог — $500-600 млн.

"Это математически обоснованная цифра для того, чтобы получить перелом в той или иной наступательной операции", — резюмировал Подоляк.