Советник главы Офиса президента Украины объяснил, почему, несмотря на множество анонсов, ВСУ до сих пор не начали контрнаступление ни на одном из направлений. Все просто — нет денег.
Сколько их нужно, по словам Михаила Подоляка, на Банковой подсчитали. Получилось, что более более полумиллиарда долларов.
"Деньги нужны, чтобы купить 50-60 "Хаймарсов" и полторы тысячи ракет к ним, ведь нам предстоит не только наступать, но и проводить деблокаду. Полностью разрушать инфраструктурное, тыловое и логистическое обеспечение русских. А это возможно исключительно определенными ракетами определенной дальности", — сказал он в эфире ТК "Дом".
Как считали предстоящие затраты, Подоляк тоже рассказал:
"Это математически обоснованная цифра для того, чтобы получить перелом в той или иной наступательной операции", — резюмировал Подоляк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.