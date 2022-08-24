Полковник Макгрегор: Путин действует сдержанно в спецоперации на Украине

Военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, не помещает Москве добиться целей спецоперации, сообщил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

"Наша поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", — сказал полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, с начала спецоперации президент и верховный главнокомандующий армии РФ Владимир Путин выступал за нанесение минимальных разрушений даже ценой затягивания конфликта. Экс-советник главы Пентагона отметил, что российский лидер сдерживает себя в ожидании, что США и Украина передумают сопротивляться.

Ранее Макгрегор сообщил, что спецслужбы США осведомлены о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение.