Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал сообщение об одобрении Вашингтоном нового пакета военной помощи Украине на сумму в три миллиарда долларов.
Эксперт попросил учесть, что между анонсированием военной помощи и моментом, когда у украинских военных окажется американское вооружение, пройдёт как минимум год.
А потому, если российские военные будут быстро продвигаться по территории Украины в рамках спецоперации, никакая военная поддержка Запада не будет иметь смысла и пользы для Киева.
"Пакет в три миллиарда — это, безусловно, существенная поддержка украинских войск со стороны Штатов. Вопрос здесь упирается во время — если спецоперация будет продвигаться быстро, то вся эта помощь станет бесполезной, если же СВО затянется где-то еще на полгода, то тогда Киев сможет успеть подготовить своих военных, и мы увидим это западное оружие на фронте", — пояснил Сивков в разговоре с РИА Новости.
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