В Киеве ответили на пожелание Лукашенко Украине "мирного неба": детально обсудим

На Украине отреагировали на поздравление Александра Лукашенко с Днём независимости. Глава Белоруссии пожелал соседней стране "мирного неба".

Руководство Украины не растрогали добрые слова в адрес украинцев от Лукашенко. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии в том, что его действия "пропитаны кровью украинцев".

Подоляк порекомендовал дождаться окончания спецоперации на Украине, чтобы "детально обсудить все аспекты оттенков мирного неба над Украиной" с властями Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет бомбить Украину, так как "надо утихомириться".