На Украине отреагировали на поздравление Александра Лукашенко с Днём независимости. Глава Белоруссии пожелал соседней стране "мирного неба".
Руководство Украины не растрогали добрые слова в адрес украинцев от Лукашенко. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии в том, что его действия "пропитаны кровью украинцев".
Подоляк порекомендовал дождаться окончания спецоперации на Украине, чтобы "детально обсудить все аспекты оттенков мирного неба над Украиной" с властями Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет бомбить Украину, так как "надо утихомириться".
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.