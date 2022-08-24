Daily Express: Евросоюз рискует вступить в войну с Россией

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля толкает Евросоюз на вступление в войну с Россией, сообщил аналитик Франческа Эдвардс в статье для Daily Express.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет тренировать украинских солдат в соседней с Украиной стране. Политик назвал это "большой миссией" и призвал присоединиться к ней всех членов альянса. Однако мнения по поводу этой инициативы разделились. Резкая критика прозвучала из уст депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, который считает, что подготовка солдат Вооружённых сил Украины грозит вступлением Евросоюза в войну с Россией.

"Мы на пути к войне, но не говорим об этом. Отправка европейских военных советников быстро переключит нас в воюющий статус. Это то, что уже было во Вьетнаме. Участие инструкторов в операциях будет неизбежным. Это безумие, в которое нас хочет втянуть ЕС!" — подчеркнул парламентарий.

Он предупредил, что ЕС может пойти по пути, который привёл США к вступлению в войну во Вьетнаме. Мариани напомнил, что в 1959 году Пентагон начал отправлять своих военных советников во Вьетнам, и все знают, чем это закончилось.