Взгляд: США теряют возможность обуздать Турцию и Грецию

Греция и Турция снова оказались на грани военного конфликта, считает автор издания ВЗГЛЯД.

В Греции заявляют о нарушении турецкими ВВС перемирия и заходе в воздушное пространство страны 78 раз за последние 24 часа. На это греки ответили перехватом и демонстрацией готовности сбить турецкие самолёты.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, армия Турции считается второй после американской по военному потенциалу среди стран НАТО. Намного слабее греческая армия, но за ней стоят США, пояснил аналитик.

Соединённые Штаты активно подогревают конфликты для удержания контроля над Европой. Они провоцируют страны к конфронтации и действуют по принципу "разделяй и властвуй", однако это ослабляет НАТО. Очевидно, что американцы утрачивают контроль над ситуацией в регионе, заключил собеседник издания.

Военный эксперт Алексей Леонков также считает, что конфликт может разгореться в любой момент. И не только на уровне дипломатии или экономики, но и с использованием военной силы.

При этом тут есть нюанс — обе страны являются членами блока НАТО, а такая эскалация альянсу сейчас не нужна, уверен аналитик.