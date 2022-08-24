Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры по поводу ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Стамбуле. Россия заявила о готовности оказать всяческую поддержку для организации миссии МАГАТЭ на территорию объекта.
"Российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте", — цитирует сообщение "Росатома" РИА Новости.
Обе стороны будут продолжать вести переговоры по данному вопросу.
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