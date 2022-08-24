Издание Military Watch назвало самое ценное вооружение России

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" стали самым ценным видом вооружения, которое Россия применила на Украине, сообщает издание Military Watch.

В марте 2022 года Вооружённые силы РФ впервые задействовали на Украине гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", с помощью которого был уничтожен один из военных объектов ВСУ. Носителем ракеты стал истребитель МиГ-31К. Американские специалисты назвали "Кинжалы" особо ценным видом вооружения. Они напомнили, что "Кинжал" обладает хорошей проникающей способностью, поэтому способен эффективно поражать защищённые склады с боеприпасами, корабли, аэродромы и комплексы противовоздушной обороны.

По словам авторов статьи, наличие у России гиперзвукового оружия нивелирует преимущество объединённых сил Североатлантического альянса в численности войск.

Эксперты отметили, что российские конструкторы разрабатывают более лёгкую модификацию "Калибров", чтобы вооружить самолёты МиГ-31 большим количеством ракет.

Ранее три истребителя МиГ-31К, оснащённые ракетами "Кинжал", приземлились в Калининградской области, вызвав панику у властей Польши и стран Прибалтики.