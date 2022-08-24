Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёлем по поводу 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Председатель КНР заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом.
"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Ёлем усиливать наше стратегическое взаимодействие", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
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