Глава КНР Си Цзиньпин заявил о планах усиливать взаимодействие с Южной Кореей

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёлем по поводу 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Председатель КНР заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом.

"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Ёлем усиливать наше стратегическое взаимодействие", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.