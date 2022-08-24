Глава МИД Португалии Жуау Гомеш Кравиньу в среду, 24 августа, посетил Киев с необъявленным визитом. Министр намерен поздравить Украину с Днём независимости, а также подтвердить сотрудничество с киевским режимом и выразить поддержку.
Во время своего визита Кравиньу проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.