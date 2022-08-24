Российская спецоперация на Украине в последнее время проходит в формате позиционных боёв. Такой вывод сделали аналитики польского ресурса Defence24.
Авторы отметили, что сейчас российская армия медленно продвигается в западном направлении, имея целью Артёмовск и Соледар.
А продвигаться ВС РФ могут, потому что имеют превосходство в воздухе и артиллерийских расчётах, считают польские обозреватели.
Специалисты издания подчеркнули, что продвижение российских сил на Украине происходит очень медленными темпами, по всей линии фронта никакого оперативного прорыва войск не происходит.
В издании напомнили слова российского министра обороны Сергея Шойгу, который объяснил медленное продвижение ВС РФ на Украине желанием минимизировать потери.
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