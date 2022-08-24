Премьер Эстонии оскорбила граждан России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны. Она вновь повторила, что поездки в Европу являются не правами человека, а "привилегией".

По словам Каллас, "мы действительно несём бремя".

"Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)", — цитирует Каллас агентство "Прайм".

При этом она по-прежнему придерживается мнения, что поездки в Европу не связаны с правами человека, а являются "привилегией".

Она также считает, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре".

"Только десять процентов россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля", — добавила она.

Эстония относится к числу тех государств, которые настаивают на прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам. К числу таковых также относятся Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия.

В Таллине, впрочем, идут ещё дальше, предлагая включить в следующий пакет санкций Евросоюза не только запрет на выдачу виз, но и полный отказ на импорт энергоресурсов из России.

Между тем, запрет на выдачу виз не пользуется поддержкой в странах Западной и Южной Европы. Против также выступила Венгрия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Говорили о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем", — отметил он после телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.