Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны. Она вновь повторила, что поездки в Европу являются не правами человека, а "привилегией".
По словам Каллас, "мы действительно несём бремя".
"Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)", — цитирует Каллас агентство "Прайм".
При этом она по-прежнему придерживается мнения, что поездки в Европу не связаны с правами человека, а являются "привилегией".
Она также считает, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре".
"Только десять процентов россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля", — добавила она.
Эстония относится к числу тех государств, которые настаивают на прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам. К числу таковых также относятся Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия.
В Таллине, впрочем, идут ещё дальше, предлагая включить в следующий пакет санкций Евросоюза не только запрет на выдачу виз, но и полный отказ на импорт энергоресурсов из России.
Между тем, запрет на выдачу виз не пользуется поддержкой в странах Западной и Южной Европы. Против также выступила Венгрия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Говорили о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы сочувствуем позиции канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем", — отметил он после телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
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