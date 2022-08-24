19fortyfive: высокомерие США стало причиной событий на Украине

Конфликт на Украине не дошёл бы до той стадии, в которой он находится сейчас, если бы не высокомерие западных стран, которые принимают решения за украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет 19fortyfive.

Аналитики издания подчеркнули, что у Запада и Зеленского были варианты, которые помогли бы предотвратить начало спецоперации, однако никто их даже не рассматривал.

"Запад в целом и президент Украины Владимир Зеленский в частности позволили высокомерию руководить своими действиями, отказавшись от многих потенциальных вариантов, чтобы избежать спецоперации. Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что готов принять меры, если Запад продолжит добиваться членства Украины в НАТО", — говорится в материале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал украинский конфликт поводом для агрессивной экономической и информационной политики, которую ведёт против России Запад. Министр напомнил, что РФ, со своей стороны, предпринимала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".