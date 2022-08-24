По мнению сенатора Ольги Ковитиди, Украину следует объявить государством-террористом после того, как была убита политолог и журналистка Дарья Дугина, погибшая при подрыве своего авто 20 августа в Подмосковье.
"Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России "руками" Украины — террор", — отметила Ковитиди в своём Telegram-канале.
На такое непременно нужно отреагировать должным образом, подчеркнула парламентарий. В случае объявления Украины государством-террористом виновные будут привлечены к ответственности, а на страну могут быть наложены правовые ограничения в международном масштабе.
Ковитиди добавила, что все государства, оказывающие поддержку Киеву в какой бы то ни было форме, становятся "пособниками международного терроризма".
А России, в свою очередь, следует активизировать свои ресурсы в антитеррористическом плане, заключила сенатор.
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