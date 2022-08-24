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Офицер Пентагона: Украину ждёт непоправимое из-за поведения США

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина из-за поддержки Запада рискует получить непоправимый ущерб.

Офицер Пентагона: Украину ждёт непоправимое из-за поведения США

Конфликт с Россией её добьёт, считает американский полковник Дуглас Макгрегор. И, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине будет непоправимым.

The American Conservative опубликовал его статью, в которой военный объясняет — пока у Украины ещё есть шанс сохранить страну, приняв нейтралитет, но Вашингтон делает всё, чтобы об этом забыли.

Ястребы из Пентагона в своём открытом письме уверяют, что Украину спасёт:

  • множество новой техники,
  • постоянное пополнение боеприпасов и запчастей для артиллерийских платформ,
  • средства ПВО,
  • боеприпасы ATACMS для систем РСЗО HIMARS для обстрелов Крыма.

При этом, союзники в ЕС больше ничего не могут дать Киеву. А количество беженцев уже раздражает не только немцев и венгров. Инфляция в Польше достигла 15,6%. Та же участь постигла Берлин, Варшаву, Прагу, Париж и Рим, и европейцев ждёт непредсказуемое будущее.

Но вместо того, чтобы прекратить украинский конфликт, политики до сих пор рассуждают об отправке оружия Киеву. При этом, аналитики понимают, что стратегический расклад на Украине не изменится в его пользу, а все отправки оружия утонут там в чёрной коррупционной дыре, да и армией некому руководить.

"Запад в упор не принимает того, что Москва тоже готова идти до конца", — сетует Макгрегор, называя ошибки США "жестокими".

"Проблема в том, что даже на решающей стадии боестолкновений Пентагон пребывает в иллюзиях. Этот конфликт необходимо заканчивать как можно скорее, иначе Украина лишится выхода к морю и усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей", — считает он.

"США сами изолировали Россию от Европы и заложили основы союза Москвы с Пекином. Никакой необходимости расширять НАТО до границ России не было, а даже непрямая конфронтация с Москвой стала для Европы катастрофой. Чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что урон украинскому обществу и армии окажется непоправимым", — считает военный аналитик.

Напомним, ранее эксперт заявил, что Москва не будет "вбамбливать Киев в руины, так как русские чтили и чтут своё религиозное и культурное наследие".

По мнению Макгрегора, нейтралитет Украины по образу и подобию Австрии всё ещё возможен. Но если Запад примется настаивать на продолжении войны с Россией, Украина может прекратить существование или станет бесконечным источником проблем в будущем.

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«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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