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Цеков: слова Трасс о ядерном оружии напоминают ситуацию "обезьяны с гранатой"

Мир

Назначение главы МИД Британии Лиз Трасс на должность премьер-министра страны представляет опасность для РФ, европейских стран и всего мирового сообщества. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.

По его словам, заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости напоминает ситуацию "обезьяны с гранатой". В интервью РИА Новости он отметил, что от руководителя МИД Великобритании стоит ожидать "чего угодно".

"Это типичный пример "обезьяны с гранатой", — подчеркнул Цеков.

Ранее Трасс объявила, что в случае избрания премьером Британии будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия, если возникнет такая потребность.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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