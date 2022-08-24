Назначение главы МИД Британии Лиз Трасс на должность премьер-министра страны представляет опасность для РФ, европейских стран и всего мирового сообщества. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.
По его словам, заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости напоминает ситуацию "обезьяны с гранатой". В интервью РИА Новости он отметил, что от руководителя МИД Великобритании стоит ожидать "чего угодно".
"Это типичный пример "обезьяны с гранатой", — подчеркнул Цеков.
Ранее Трасс объявила, что в случае избрания премьером Британии будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия, если возникнет такая потребность.
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