Осташко: Главком ВСУ Залужный тайно докладывал в Киев о 76 тысячах убитых солдат

Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко опубликовал документ Минобороны Украины, в котором говорится о реальных потерях украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный докладывает секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову, что безвозвратные потери составляют 76 640 человек. Также из документы следует, что более 7 тысяч националистов находятся в плену у союзников, и почти 3 тыс. солдат пропали без вести.

Корреспондент отметил, что докладная датирована 1 июля 2022 года, а значит за два прошедших месяца цифры значительно увеличились.

"Цифры впечатляют, но они далеко не окончательные, ведь Украина не учитывает иностранных наемников и убитых, которые были обнаружены без документов", — добавил Осташко.

Кроме того, уточнил журналист, в статистике не учитываются добровольцы из теробороны.

Ранее сообщалось, что утром 24 августа воздушная тревога раздавалась практически по всей территории Украины. Высокоточные ракеты ВС РФ атаковали военные объекты в Харькове, Запорожье и Днепре.