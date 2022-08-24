Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко опубликовал документ Минобороны Украины, в котором говорится о реальных потерях украинской армии.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный докладывает секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову, что безвозвратные потери составляют 76 640 человек. Также из документы следует, что более 7 тысяч националистов находятся в плену у союзников, и почти 3 тыс. солдат пропали без вести.
Корреспондент отметил, что докладная датирована 1 июля 2022 года, а значит за два прошедших месяца цифры значительно увеличились.
"Цифры впечатляют, но они далеко не окончательные, ведь Украина не учитывает иностранных наемников и убитых, которые были обнаружены без документов", — добавил Осташко.
Кроме того, уточнил журналист, в статистике не учитываются добровольцы из теробороны.
Ранее сообщалось, что утром 24 августа воздушная тревога раздавалась практически по всей территории Украины. Высокоточные ракеты ВС РФ атаковали военные объекты в Харькове, Запорожье и Днепре.
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