Сенатор Алтабаева: у Украины де-факто нет никакого суверенитета

Украина 24 августа празднует День независимости, однако эта страна де-факто не имеет никакого суверенитета. Такое мнение выразила сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.

В интервью РИА Новости она отметила, что киевский режим зависим от западных стран. Как подчеркнула сенатор, украинский президент Владимир Зеленский принимает решения в отношении Крымского полуострова и РФ только после одобрения со стороны Штатов.

"Это полное отсутствие суверенитета", — считает Алтабаева.