Украина 24 августа празднует День независимости, однако эта страна де-факто не имеет никакого суверенитета. Такое мнение выразила сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
В интервью РИА Новости она отметила, что киевский режим зависим от западных стран. Как подчеркнула сенатор, украинский президент Владимир Зеленский принимает решения в отношении Крымского полуострова и РФ только после одобрения со стороны Штатов.
"Это полное отсутствие суверенитета", — считает Алтабаева.
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